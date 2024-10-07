Инвестиционная компания VB Partners приобрела рязанский завод

Компания выкупила рязанский завод по производству автомобильной светотехники итальяно-японского концерна Marelli — ООО «Марелли Аутомотив Лайтинг Рус».

Инвестиционная компания VB Partners приобрела рязанский завод. Об этом сообщает « Интерфакс ».

По данным издания, компания выкупила рязанский завод по производству автомобильной светотехники итальяно-японского концерна Marelli — ООО «Марелли Аутомотив Лайтинг Рус».

Юрлицо предприятия было зарегистрировано в 1996 году и на тот момент принадлежало германскому концерну Bosch, подразделение которого в 1999 году создало крупный холдинг Automotive Lighting совместно с итальянской Magnetti Marelli.

Предприятие поставляло фары, фонари и поворотники на конвейеры «АвтоВАЗв», «ГАЗа», «УАЗа», российского завода Volkswagen (ныне принадлежит группе AGR), а также площадки Renault — как на московский автозавод (ныне — «Москвич»), так и на зарубежные предприятия.

Отмечается, что после передачи российскому инвестору рязанского предприятия концерн Marelli продолжает владеть петербургским производством ООО «Марелли Рус.