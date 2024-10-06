В зоне СВО погиб 30-летний житель Рязанской области

Сергей Патенко — выпускник и бывший учитель физкультуры и ОБЖ школы поселка Центральный Милославского района.

В зоне СВО погиб 30-летний житель Рязанской области Сергей Патенко. Об этом сообщили в группе « МОУ „Центральная школа“ поселок Центральный» во «ВКонтакте».

Как указано в посте, мужчина — выпускник и бывший учитель физкультуры и ОБЖ школы поселка Центральный Милославского района.

Отмечается, что на СВО он прошел путь от солдата до офицера. В мае 2022 года мужчина получил первое ранение и медаль «За Отвагу», в мае 2023 второй раз был ранен и удостоен наградой «За Отвагу». В мае 2024 Патенко погиб в боях в районе Соледара. Он посмертно награжден орденом Мужества.

«В школьные годы мы запомнили его открытым, жизнерадостным и добрым мальчишкой. А работая учителем, он заслужил искреннюю любовь и уважение как своих учеников, так и коллег», — написали в посте.

7 октября, как уточняется в публикации, мужчине должен был исполниться 31 год.

Фото: группа «МОУ „Центральная школа“ поселок Центральный» во «ВКонтакте»