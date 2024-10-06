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В Рязанском районе осудили мигранта за попытку дать взятку полицейскому
Приговором суда виновному назначено наказание в виде 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штраф 30 тысяч рублей.

В Рязанском районе 48-летний гражданин Узбекистана признан виновным в покушении на дачу взятки сотруднику полиции. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Следствием и судом установлено, что 27 апреля 2024 года мужчина попытался дать полицейскому взятку за непривлечение к административной ответственности двух его соотечественников, нарушивших миграционное законодательство. Сотрудник отказался.

Собранные доказательства признали достаточными для вынесения приговора. Суд назначил виновному наказание в виде восьми месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и со штрафом 30 тысяч рублей.