В Рязанском районе осудили мигранта за попытку дать взятку полицейскому

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штраф 30 тысяч рублей.

В Рязанском районе 48-летний гражданин Узбекистана признан виновным в покушении на дачу взятки сотруднику полиции. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Следствием и судом установлено, что 27 апреля 2024 года мужчина попытался дать полицейскому взятку за непривлечение к административной ответственности двух его соотечественников, нарушивших миграционное законодательство. Сотрудник отказался.

Собранные доказательства признали достаточными для вынесения приговора. Суд назначил виновному наказание в виде восьми месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и со штрафом 30 тысяч рублей.