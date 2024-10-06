В Рязанской области из-за неисправных электроприборов произошло 309 пожаров

При пожарах, которые произошли из-за неисправных электроприборов, девять человек погибли, 22 жителя пострадали.

С начала года в Рязанской области произошло 309 пожаров из-за неисправных электроприборов. Об этом 6 октября сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По данным ведомства, при пожарах, которые произошли из-за неисправных электроприборов, девять человек погибли, 22 жителя пострадали.

В МЧС напомнили, чтобы избежать возгораний необходимо: