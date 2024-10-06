В российских школах и вузах появятся уроки кибербезопасности

По словам экспертов, с развитием онлайн-операций в финансовой сфере выросло и количество мошеннических действий с использованием цифровых технологий. Чтобы обезопасить учеников, им объяснят, как защитить личные данные, а также о схемах аферистов.

В российских школах и вузах появятся уроки кибербезопасности. Об этом 6 октября сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Отмечается, что с развитием онлайн-операций в финансовой сфере выросло количество мошеннических действий с использованием цифровых технологий. Чтобы обезопасить учеников, им объяснят, как защитить личные данные, а также о схемах аферистов.

Уточняется, что отдельное внимание уделят дропперству — это когда мошенники пользуются банковскими картами третьих лиц, чтобы вывести со счетов жертв похищенные средства.

Кроме того, как пишут «Известия», эксперты предложили создать полноценный учебный курс по цифровой безопасности.