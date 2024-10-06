В Омской области четыре человека погибли в ДТП с лосем

В Омской области четыре человека погибли в ДТП с лосем. Об этом сообщил «112».

По данным Telegram-канала, лось вышел на проезжую часть трассы Омск — Муромцево и попал под колеса автомобиля «Лада Гранта». Отмечается, что после столкновения с животным машину отбросило на встречную полосу, где автомобиль врезался в «Тойоту Ярис».

Как пишет «112» в результате аварии погибли водитель и два пассажира отечественного авто, а также пассажир иномарки. Еще четверо, в том числе 6-летний мальчик, доставлены в больницу.