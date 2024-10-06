Рязанский эксперт: ВСУ после падения Угледара будут искать спасение в химоружии

После падения Угледара ВСУ будут искать спасение в химоружии, сообщил кандидат технических наук, профессор академии наук, бывший доцент кафедры РХБЗ РВВДКУ имени Маргелова Анатолий Рогачев.

ВСУ после падения Угледара будут искать спасение в химическом оружии. Об этом РЗН. инфо сообщил кандидат технических наук, профессор академии наук, бывший доцент кафедры РХБЗ РВВДКУ имени Маргелова Анатолий Рогачев.

По его словам, взятие российскими военными 2 октября Угледара, который ВСУ обороняли два года, многих заставило задуматься. Рогачев отметил, что Владимир Зеленский готовит удары западными дальнобойными ракетами вглубь территории России, но пока лишь в ожидании отмашки западных кураторов.

«Между тем, прошедшие на Западе спецподготовку военнослужащие ВСУ в своих тайных лабораториях, оснащенных европейским и американским оборудованием, занимаются изготовлением химического оружия для использования как против российской армии, так и против мирного населения всего Донбасса и приграничных регионов России», — сказал собеседник РЗН. инфо.

Напомним, в Минобороны сообщали , что в июле 2024 года ВС РФ под Авдеевкой нашли лабораторию по производству химического оружия. Анализ содержимого емкостей, обнаруженных в помещениях, установил наличие серной кислоты и цианистого натрия, что позволило сделать предположение об использовании найденного оборудования для производства отравляющих веществ.

Во время аналитических исследований в аккредитованной ОЗХО лаборатории 27 Научного центра войск РХБ защиты в лабораторных условиях установили наличие в пробах цианистого натрия, серной кислоты, следовых количеств цианид-анионов. Это подтверждало, что в помещении производили отравляющие вещества общеядовитого действия.

Как отметил Анатолий Рогачев, в свое время Россия полностью ликвидировала свои запасы химического и бактериологического оружия. Причем, по словам эксперта, сами американцы специально для этого в стране России построили промышленное предприятие, но при этом, свои запасы заразы оставили в целости и сохранности, не смотря ни на какие Конвенции.

Как сказал Анатолий Рогачев, США пошли еще дальше: они, по всему периметру границ России создали разветвленную сеть химлабораторий, подобных той, которая была обнаружена в Авдеевке, на территориях бывших республик Советского Союза, и, как выяснилось, особенно много их на Украине.

Также, как сказал Рогачев, такого рода химлаборатории, в которых можно, имея необходимое оборудование не только создавать спецбоеприпасы, но и заражать, например, перелетных птиц, а можно разрабатывать и бактериологическое оружие, что даже гораздо опаснее, чем химические отравляющие вещества.

Эксперт отметил, что яркий пример тому недавно пережитая миром пандемия коронавируса. Это заболевание, по мнению Анатолия Рогачева, создали «никакие не китайцы, а именно американцы, которые потом всю вину свалили на китайцев».

«Нет ничего удивительного в том, что ВСУ готово пойти на все ради нанесения стратегического поражения России на поле боя, к чему призывают Украину западные спонсоры, и даже на применение химического оружия против российских военнослужащих», — сказал рязанский эксперт Анатолий Рогачев.

По словам рязанского эксперта, в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия вещество данной группы — синильная кислота входит в третий список КЗХО, а ее применение запрещено статьей 1-ой Конвенции.

Он отметил, что данное соединение представляет собой бесцветную летучую жидкость с запахом горького миндаля. При проникновении через органы дыхания, по словам Анатолия Рогачева, этот токсичный химикат вызывает головокружение, учащение дыхания, рвоту, судороги, паралич дыхательной мускулатуры и смерть.

«Во время СВО неоднократно фиксировались факты применения ВСУ кустарных боеприпасов, сбрасываемых с беспилотных летательных аппаратов, снаряженных указанным веществом», заключил Анатолий Рогачев.