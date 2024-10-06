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Рязанские урбанисты назвали причину недовольства «обновленным» перекрестком на проезде Шабулина
По их мнению, причина недовольства автомобилистов «обновленным» перекрестком улиц Бирюзова, Шабулина, Северной окружной кроется в работе светофора, которая осталась прежней.

Рязанские урбанисты назвали причину недовольства «обновленным» перекрестком на проезде Шабулина. Пост об этом опубликовали в Telegram-канале «Рязань-о городской среде».

По мнению авторов поста, причина недовольства автомобилистов «обновленным» перекрестком улиц Бирюзова, Шабулина, Северной окружной кроется в работе светофора, которая осталась прежней.

«Ряд для поворота налево слишком короткий, а красный горит слишком долго, в результате этого накапливается трафик и блокируется второй ряд для поворота направо. Из-за этого смысл расширения теряется», — отметили в посте.

Автор также озвучил предложение по улучшению ситуации. Он считает, что на перекрестке нужно сделать зеленый сигнал светофора общим для поворота и направо, и налево.

Ранее рязанцы уже жаловались на светофор на проезде Шабулина.