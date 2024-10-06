Российские военные отразили в зоне СВО девять контратак ВСУ
ВСУ потеряли до 460 военнослужащих, два пикапа, две гаубицы.
Российские военные отразили девять контратак ВСУ. Об этом 6 октября
Отмечается, что подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны Украины. Они поразили живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Александро-Калиново, Нелеповка, Дружба, Новооленовка, Новоэкономическое, Дзержинск, Цукурино и Селидово ДНР.
Кроме того, российские военные отразили девять контратак штурмовых групп Украины.
Отмечается, что ВСУ потеряли на данном направлении до 460 военнослужащих, два пикапа, две гаубицы.