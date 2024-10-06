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Российские военные отразили в зоне СВО девять контратак ВСУ
ВСУ потеряли до 460 военнослужащих, два пикапа, две гаубицы.

Российские военные отразили девять контратак ВСУ. Об этом 6 октября сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

Отмечается, что подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны Украины. Они поразили живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Александро-Калиново, Нелеповка, Дружба, Новооленовка, Новоэкономическое, Дзержинск, Цукурино и Селидово ДНР.

Кроме того, российские военные отразили девять контратак штурмовых групп Украины.

Отмечается, что ВСУ потеряли на данном направлении до 460 военнослужащих, два пикапа, две гаубицы.