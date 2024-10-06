В Рязани работница шаурмичной потратила с чужой карты более 40 тысяч рублей

В полицию обратилась 21-летняя рязанка и рассказала, что на ее телефон стали приходить сообщения о списании денег.

В Рязани работница шаурмичной потратила с чужой карты более 40 тысяч рублей. Об этом 6 октября сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В ОМВД России по Октябрьскому району Рязани обратилась 21-летняя рязанка и рассказала, что на ее телефон стали приходить сообщения о списании денег. Как выяснилось, девушка потеряла пластиковую карту. Прежде чем она попросила банк заблокировать счет, с него потратили более 43 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска выехали в магазины, где совершались покупки, опросили персонал и получили в банке данные о движении денежных средств. Полицейские установили личность и местонахождение подозреваемой. Ей оказалась 20-летняя гражданка страны Закавказья, работающая в Рязани в палатке по продаже шаурмы.

Иностранка случайно нашла утерянную карту и стала оплачивать ей покупки.

В отношении злоумышленницы следователем ОМВД России по Октябрьскому району Рязани возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража».