Новый арт-объект появился в Касимове

В воскресенье, 6 октября, в Касимове на фестивале урожая «Касимовский клубень» состоится презентация нового рекорда — «Касимовская верста».

В воскресенье, 6 октября, в Касимове на фестивале урожая «Касимовский клубень» состоится презентация нового рекорда — «Касимовская верста», следует из афиши, размещенной в Telegram-канале главы администрации муниципального округа Ивана Бахилова.

В группе «Касимовский Ориентир» в «ВК» говорится, что рекорд присвоен за наибольшее количество музеев и выставочных пространств на одной версте, всего их 15. Регистрация состоялась 5 сентября. В честь этого в городе появились верстовой столб и турмашрут «Касимовская верста».

0+, фото: Олег Милованов; группа «Туристский Информационный Центр города Касимов» во «ВКонтакте»