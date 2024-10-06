На трассе под Рязанью образовалась восьмикилометровая пробка

В группе «Подслушано у водителей Рязани» очевидцы сообщают, что пробка начинается от деревни Секиотово.

На трассе под Рязанью образовалась восьмикилометровая пробка. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс карты».

Пробка образовалась на трассе «Рязань-Михайлов» в воскресенье, 6 октября.

В группе «Подслушано у водителей Рязани» очевидцы сообщают, что пробка начинается от деревни Секиотово.

«Выдергивают фуру. В течении часа сдвинулись на сто метров», — отметил один из водителей.