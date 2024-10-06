Дуров объявил о появлении подарков в Telegram

Павел Дуров сообщил, что в Telegram появилась возможность дарить и принимать «подарки».

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что в мессенджере появилась возможность дарить и принимать «подарки». Об этом он написал на своей странице.

По словам Дурова, лимитированные варианты можно будет позже конвертировать в NFT [невзаимозаменяемые токены] на основе TON, а обычные — обменять на «звезды» [внутренняя валюта Telegram].

«Подарки — отличный способ поздравить своих близких с важными событиями. Получатели подарков могут разместить их в своих профилях или продать за звездочки», — написал Дуров на своей странице.

Как он уточнил, нововведение придумали благодаря череде праздников, среди которых — день рождения самого основателя Telegram.

Помимо «подарков», в соцсети появились и другие новшества, о которых Дуров пообещал сообщить позже.

Ранее сообщалось, что Telegram создаст аналог YouTube.