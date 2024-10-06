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Девушка Павла Дурова потеряла ребенка из-за его ареста в Париже
По словам Дурова, на девушку оказывалось давление.

Девушка Павла Дурова потеряла ребенка из-за его ареста в Париже. Об этом основатель мессенджера Telegram написал на своем канале.

По его словам, стримерша Юлия Вавилова, была беременна, но потеряла ребенка, когда Дуров находился в заключении в Париже.

«Это был мой третий день там. В перерыве между допросами я спросил своего адвоката, придет ли моя Юлия на допрос. Он сказал, что ее ждали, но она не смогла прийти. Я стал расспрашивать о причинах. Испугалась? Уехала из Парижа? Он заколебался, сказала, что она беременна». Это был не тот ответ, которого я ожидал в тот момент", — написал Дуров.

По словам Дурова, на девушку оказывалось давление.

«Какой-то блогер пустил слух, что она агент „Моссада“. Другие люди выдвинули абсурдную идею, что именно ее посты побудили полицию встретить меня в аэропорту», — отметил он.

Через несколько дней после этого выяснилось, что Вавилова потеряла ребенка.

Напомним, Дурова задержали во Франции в конце августа.