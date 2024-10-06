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Центральную Россию накрыл циклон «Кассандра»
Об этом в воскресенье, 6 октября, РИА Новости сообщил синоптик Евгений Тишковец. Он отметил, что в ночь на понедельник «будет лить как из двух ведер».

Центральную Россию накрыл циклон «Кассандра». Об этом в воскресенье, 6 октября, РИА Новости сообщил синоптик Евгений Тишковец.

По его словам, циклон «Кассандра» в ближайшие двое суток обрушит на Москву около половины месячной нормы осадков.

Он отметил, что в ночь на понедельник «будет лить как из двух ведер».