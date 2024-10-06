Артемов предложил рязанцам сажать именные семейные деревья в городе
Мэр Рязани предложил горожанам сажать семейные деревья в рамках акции по озеленению города, которая будет проходить каждое воскресенье в 11.00. Места высадки будут публиковаться на ресурсах горадминистрации загодя.
Артемов предложил рязанцам сажать именные семейные деревья в городе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Мэр Рязани предложил горожанам сажать семейные деревья в рамках акции по озеленению города, которая будет проходить каждое воскресенье в 11.00. Места высадки будут публиковаться на ресурсах горадминистрации загодя.
По словам Виталия Артемова, сегодня, 6 октября, рязанцы высадили более 70 кленов на улице Свободы.
Ранее губернатор Павел Малков заявил, что в Рязани начался первый этап озеленения города.