Артемов предложил рязанцам сажать именные семейные деревья в городе

Мэр Рязани предложил горожанам сажать семейные деревья в рамках акции по озеленению города, которая будет проходить каждое воскресенье в 11.00. Места высадки будут публиковаться на ресурсах горадминистрации загодя.

Артемов предложил рязанцам сажать именные семейные деревья в городе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Мэр Рязани предложил горожанам сажать семейные деревья в рамках акции по озеленению города, которая будет проходить каждое воскресенье в 11.00. Места высадки будут публиковаться на ресурсах горадминистрации загодя.

По словам Виталия Артемова, сегодня, 6 октября, рязанцы высадили более 70 кленов на улице Свободы.

Ранее губернатор Павел Малков заявил, что в Рязани начался первый этап озеленения города.