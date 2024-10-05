В Рязанской области вырубят участок леса, поврежденный ураганом

Во время лесопатологического обследования специалисты обнаружили участки леса, поврежденные ветровалом и буреломом в Ерахтурском участковом лесничестве.

В Рязанской области вырубят участок леса, поврежденный ураганом. Об этом 4 октября сообщили в группе ФБУ «Рослесозащита» во «ВКонтакте».

Отмечается, что во время лесопатологического обследования специалисты Центра защиты леса обнаружили участки, поврежденные ветровалом и буреломом в Ерахтурском участковом лесничестве. Проверку проводили на площади пять га.

«Участки леса, подвергшиеся воздействию сильных ветров и поврежденные ветровалом и буреломом [в 2024 году], представлены приспевающими мягколиственными и хвойными насаждениями. По результатам обследования санитарное состояние насаждений было определено как „усыхающие“, назначены сплошные санитарные рубки», — говорится в сообщении.

Как указано в посте, составленные акты обследования направили в минприроды Рязанской области. Уточняется, что своевременное проведение рубки позволит «не допустить развитие популяций вредителей», а на месте погибших деревьев высадят новый лес.

Фото: группа «Цзл Рязанской-Области» во «ВКонтакте»