Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 05
13°
Вск, 06
12°
Пнд, 07
19°
ЦБ USD 94.87 -0.16 05/10
ЦБ EUR 104.74 -0.13 05/10
Нал. USD 94.30 / 94.61 05/10 09:45
Нал. EUR 103.50 / 104.70 05/10 09:45
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани начали активно застраивать заливные луга Оки. Там появится це...
В феврале 2024 года власти приняли изменения в генплан...
26 сентября 16:26
23 175
В Рязань поставили новый EXEED LX
Речь о новой комплектации Business, которая ориентирова...
18 сентября 15:36
12 691
В чем заключается работа каменщика? «Зеленый сад» продолжает рассказыв...
Каменщики существуют ровно столько, сколько люди занима...
16 сентября 17:06
15 348
В Рязанской области построят уникальный индустриально-складской компле...
На прошедшем в июне этого года Международном экономичес...
13 сентября 09:36
17 096
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Рязанской области вырубят участок леса, поврежденный ураганом
Во время лесопатологического обследования специалисты обнаружили участки леса, поврежденные ветровалом и буреломом в Ерахтурском участковом лесничестве.

В Рязанской области вырубят участок леса, поврежденный ураганом. Об этом 4 октября сообщили в группе ФБУ «Рослесозащита» во «ВКонтакте».

Отмечается, что во время лесопатологического обследования специалисты Центра защиты леса обнаружили участки, поврежденные ветровалом и буреломом в Ерахтурском участковом лесничестве. Проверку проводили на площади пять га.

«Участки леса, подвергшиеся воздействию сильных ветров и поврежденные ветровалом и буреломом [в 2024 году], представлены приспевающими мягколиственными и хвойными насаждениями. По результатам обследования санитарное состояние насаждений было определено как „усыхающие“, назначены сплошные санитарные рубки», — говорится в сообщении.

Как указано в посте, составленные акты обследования направили в минприроды Рязанской области. Уточняется, что своевременное проведение рубки позволит «не допустить развитие популяций вредителей», а на месте погибших деревьев высадят новый лес.

Фото: группа «Цзл Рязанской-Области» во «ВКонтакте»