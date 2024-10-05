В Рязанской области пропал 77-летний мужчина

Его местонахождение неизвестно с 1 октября.

В Рыбном Рязанской области пропал 77-летний Виктор Суслин. Об этом сообщил ПСО «ЛизаАлерт» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что мужчина 1 октября 2024 года вышел из дома и не вернулся.

Приметы: рост — 176 сантиметров, телосложение — худощавое, волосы — седые, глаза — карие.

Одежда: бежевая ветровка, синяя клетчатая рубашка, темно-синее трико, темно-синие тапочки.