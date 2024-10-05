В Рязани задержали объявленного в федеральный розыск мужчину

23-летнего молодого человека осудили за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде. Преступник скрылся от службы исполнения наказания и его объявили в федеральный розыск.

В Рязани задержали объявленного в федеральный розыск молодого человека. Об этом 5 октября сообщила пресс-служба регионального УМВД в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, 23-летнего молодого человека осудили за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде. Преступник скрылся от службы исполнения наказания и его объявили в федеральный розыск.

Ориентировку осужденного передали нарядам Отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Рязанской области. Полицейские, следуя по маршруту патрулирования, во дворе дома на улице Костычева заметили мужчину, похожего на осужденного.

Патрульные полицейские остановили прохожего и установили, что это — разыскиваемый 23-летний рязанец. Мужчину доставили в отдел МВД России по Московскому району Рязани, после чего передали инициаторам розыска.