Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 05
13°
Вск, 06
13°
Пнд, 07
19°
ЦБ USD 94.87 -0.16 05/10
ЦБ EUR 104.74 -0.13 05/10
Нал. USD 94.30 / 94.61 05/10 16:35
Нал. EUR 103.50 / 104.70 05/10 16:35
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани начали активно застраивать заливные луга Оки. Там появится це...
В феврале 2024 года власти приняли изменения в генплан...
26 сентября 16:26
23 509
В Рязань поставили новый EXEED LX
Речь о новой комплектации Business, которая ориентирова...
18 сентября 15:36
12 994
В чем заключается работа каменщика? «Зеленый сад» продолжает рассказыв...
Каменщики существуют ровно столько, сколько люди занима...
16 сентября 17:06
15 688
В Рязанской области построят уникальный индустриально-складской компле...
На прошедшем в июне этого года Международном экономичес...
13 сентября 09:36
17 409
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Рязани 7 октября массово отключат холодную воду
Воды не будет c 13:00 до 16:00.

В Рязани в понедельник, 7 октября, массово отключат холодную воду. Об этом сообщили в «Водоканале».

Воды не будет c 13:00 до 16:00 по улицам:

  • 1-й проезд Гагарина, дома №№ 10, 12, 16;
  • 1-я Железнодорожная с дома № 24 по дома № 46 (четная сторона), дома №№ 54, 56, 60, 60а;
  • Гагарина, дома №№ 9, 11, 14, 14 корпус 1, 25, 29, 32;
  • Семашко дома №№ 2, 3 строения 1, 4, 5, 14, 16;
  • Спортивная, дом № 19/1 (Стадион ЦСЦ), строение 25;
  • Татарская, дома № 7 корпус 1, 7 корпус 2, 7 корпус 3, 13, 13 корпус 1, 15, 17;
  • Чернобаевская, дома №№ 1а, 26;
  • Гагарина, дом № 16 (МБДОУ Детский сад № 123);
  • Семашко, дом № 3 (ГБУ РО ОКБ им. Н.А.Семашко все корпуса);
  • ЦТП/Котельная — улица Татарская, дом № 15а, 1-ая Железнодорожная дом № 60, строение 1.

Подачу холодной воды снизят по адресам:

  • Дзержинского с дома № 59 по дом № 73;
  • ЦТП- Дзержинского, дом № 59.