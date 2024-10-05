В Рязани 7 октября массово отключат холодную воду

Воды не будет c 13:00 до 16:00.

В Рязани в понедельник, 7 октября, массово отключат холодную воду. Об этом сообщили в «Водоканале».

Воды не будет c 13:00 до 16:00 по улицам:

1-й проезд Гагарина, дома №№ 10, 12, 16;

1-я Железнодорожная с дома № 24 по дома № 46 (четная сторона), дома №№ 54, 56, 60, 60а;

Гагарина, дома №№ 9, 11, 14, 14 корпус 1, 25, 29, 32;

Семашко дома №№ 2, 3 строения 1, 4, 5, 14, 16;

Спортивная, дом № 19/1 (Стадион ЦСЦ), строение 25;

Татарская, дома № 7 корпус 1, 7 корпус 2, 7 корпус 3, 13, 13 корпус 1, 15, 17;

Чернобаевская, дома №№ 1а, 26;

Гагарина, дом № 16 (МБДОУ Детский сад № 123);

Семашко, дом № 3 (ГБУ РО ОКБ им. Н.А.Семашко все корпуса);

ЦТП/Котельная — улица Татарская, дом № 15а, 1-ая Железнодорожная дом № 60, строение 1.

Подачу холодной воды снизят по адресам: