В районах Рязанской области нашли нарушения в концессионных соглашениях

Нарушения выявили в концессионных соглашениях, заключенных в Шацке, Александро-Невском и Рыбновском районах, Касимовском и Ряжском округах.

В районах Рязанской области нашли нарушения в концессионных соглашениях. Речь идет об объектах централизованного водоснабжения и теплоснабжения. Соответствующую информацию опубликовали в отчете Контрольно-счетной палаты.

Нарушения выявили в концессионных соглашениях, заключенных в Шацке, Александро-Невском и Рыбновском районах, Касимовском и Ряжском округах.

Как выяснила КСП, в соглашениях, которые касаются объектов ЖКХ, установлены несоответствия — не было инвестиционных программ и договоров аренды земли под переданными объектами. Также обнаружили нарушения при исполнении сторонами обязательств и при осуществлении контроля со стороны муниципалитетов.

Информацию об отчете направили в Рязанскую облдуму, губернатору и в Счетную палату России.

Согласно документам, всего в регионе в концессию переданы 5,4% объектов ЖКХ. На 1 января 2024 года в регионе заключено 22 концессионных соглашения в сфере ЖКХ, из них три завершены.