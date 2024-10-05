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В Чучковском районе на площади 1,5 га горела сухая трава
В тушении участвовали семь человек и две единицы техники, в том числе сотрудники Пожлеса. По предварительным данным, причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.

В пятницу, 4 октября, в районе нежилой деревни Пехорка Аладьинского сельского поселения Чучковского района горела сухая трава. Об этом сообщил ИД «Пресса».

Сообщение о пожаре поступило в 17:20. Отмечается, что огонь мог распространиться на лесопосадку. В тушении участвовали семь человек и две единицы техники, в том числе сотрудники Пожлеса.

По данным издания, огонь охватил площадь около 1,5 га. К 21:20 возгорание ликвидировали. По предварительным данным «Прессы», причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

Отмечается, что обстоятельства и ущерб устанавливаются.

Фото: ПСЧ 47