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Скончалась бывший главный редактор «Союзмультфильма»
Отмечается, что она окончила филологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова. Главным редактором «Союзмультфильма» была с 2006 года.

Скончалась бывший главный редактор «Союзмультфильма» Татьяна Папорова. Об этом 5 октября пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу киностудии.

Папоровой было 82 года. Причина смерти не указывается.

Отмечается, что она окончила филологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова. Главным редактором «Союзмультфильма» была с 2006 года.

Ранее умерла мультипликатор «Союзмультфильма» Марина Восканьянц.