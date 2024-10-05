Скончалась бывший главный редактор «Союзмультфильма»
Отмечается, что она окончила филологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова. Главным редактором «Союзмультфильма» была с 2006 года.
Скончалась бывший главный редактор «Союзмультфильма» Татьяна Папорова. Об этом 5 октября пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу киностудии.
Папоровой было 82 года. Причина смерти не указывается.
Отмечается, что она окончила филологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова. Главным редактором «Союзмультфильма» была с 2006 года.
Ранее умерла мультипликатор «Союзмультфильма» Марина Восканьянц.