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Рязанцы обратились в мэрию с просьбой закрыть проезд к дому на улице Гагарина
Жители домов №№ 60-64 по улице Гагарина обратились в мэрию с просьбой разрешить им перегородить проезд у здания железобетонными блоками, так как проезжающие машины мешают отдыху.

Жители домов №№ 60-64 по улице Гагарина обратились в мэрию с просьбой разрешить им перегородить проезд у здания железобетонными блоками и установить знаки, так как проезжающие машины мешают отдыху. Об этом они попросили в пятницу, 4 октября, на приеме у мэра города Виталия Артемова, пишет пресс-служба горадминистрации.

После обращения жителей глава мэрии поручил управлению дорожного хозяйства и транспорта изучить территорию возле многоквартирного дома и сообщить о возможности и законности данных мер.

Как отметил представитель префектуры Железнодорожного района, принятие решений о пределах использования участка, где расположен многоквартирный дом, в том числе введение ограничений пользования им, осуществляется на общем собрании собственников. Он добавил, что после положительного принятия решения префектура готова помочь в установке блока.