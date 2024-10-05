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РБК: «Большую российскую энциклопедию» ликвидируют
Решение о ликвидации «Большой российской энциклопедии» приняли в правительстве России. Материалы, собранные за время существования проекта, передадут интернет-энциклопедии «Рувики».

Сотрудники портала «Большая российская энциклопедия» получат все накопившиеся долги по зарплате, а сам проект будет ликвидирован. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Как пишет агентство, решение о ликвидации «Большой российской энциклопедии» приняли в правительстве России. Материалы, собранные за время существования проекта, передадут интернет-энциклопедии «Рувики».

Отмечается, что сейчас на сайте «Рувики» собрано более двух миллионов статей на русском языке, хотя существует он с июня 2023 года. Как рассказал источник РБК, за время работы «Большая российская энциклопедия» набрала только 98 тысяч статей. Однако между данными есть существенная разница.

«В отличие от других ресурсов, статьи энциклопедии верифицированы научным сообществом», — добавил источник агентства.

Кроме того, как пишет РБК, правительство в ближайшее время выделит АНО финансирование из Резервного фонда, которое направят на погашение задолженности перед сотрудниками, «образовавшейся в 2024 году в связи несвоевременными действиями руководства АНО по приведению расходов в соответствие с доведенным финансированием».

Большая российская энциклопедия — наследница Большой советской энциклопедии. В 2019 году под собранную базу знаний был создан специальный научный портал.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС