На Солотчинском шоссе в Рязани «Киа Сид» сбила 13-летнего ребенка

Автомобиль «Киа Сид» под управлением 48-летней рязанки наехал на пешехода.

На Солотчинском шоссе в Рязани «Киа Сид» сбила 13-летнего ребенка. Об этом сообщили в Telegram-канале региональной ГАИ.

В пятницу, 4 октября, примерно в 15:20, вблизи дома 7 по Солотчинскому шоссе. По предварительной информации ведомства, автомобиль «Киа Сид» под управлением 48-летней рязанки наехал на 13-летнего ребенка, перебегавшего проезжую часть дороги вне пешеходного перехода.

Отмечается, что в результате происшествия несовершеннолетний житель Рязани пострадал. С различными травмами его доставили в медучреждение.

Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее стало известно, что в Рязани на Солотчинском шоссе легковушка сбила ребенка.