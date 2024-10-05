Мошенники начали обманывать россиян под предлогом записи к врачу

Злоумышленники представляются специалистами единой медицинской системы и предлагают пользователям перейти в чат-боты якобы для записи к врачу.

Мошенники начали обманывать россиян в Telegram под предлогом записи к врачу. Об этом 5 октября рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

По его словам, цель мошенников — получить доступ к аккаунтам пользователей на портале «Госуслуги». Депутат отметил, что злоумышленники представляются специалистами единой медицинской информационно-аналитической системы и предлагают пользователям перейти в чат-боты якобы для записи к врачу.

Далее, по его словам, злоумышленники присылают россиянам фишинговую ссылку на фейковый портал. Отмечается, что введя там свои данные, пользователь передает их в руки мошенников.

«Никогда не отправляйте через Telegram свои пароли, банковские данные, паспортные данные и другую конфиденциальную информацию, особенно если ее требуют под подозрительным предлогом», — объяснил он.