Матвиенко предложила избавить учителей от «излишней» бюрократической нагрузки

По словам Матвиенко, для реализации идеи власти уже создали нормативную базу. Она отметила, что закон, принятый в 2022 году для снижения объема «бумажной работы» учителя, «трактуется на местах слишком вольно», из-за чего многие педагоги «не ощутили его эффекта».

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко предложила избавить учителей от «излишней» бюрократической нагрузки. Об этом в пятницу, 5 октября, сообщила пресс-служба Совфеда.

По словам Матвиенко, для реализации идеи власти уже создали нормативную базу. Она отметила, что закон, принятый в 2022 году для снижения объема «бумажной работы» учителя, «трактуется на местах слишком вольно», из-за чего многие педагоги «не ощутили его эффекта».

«Мы должны довести до конца работу, которую уже начали, — реально избавить учителей от непрофильной, излишней бюрократической нагрузки, отнимающей немало сил и времени. Освободить от всего, что мешает им в общении с учениками», — приводит слова Матвиенко пресс-служба Совфеда.

Кроме того, председатель назвала важной задачей федеральных властей «неукоснительное исполнение законодательства».