Рязанские полицейские депортировали девятерых мигрантов из России

Въезд в Россию им закрыт на срок до 10 лет.

Девять иностранцев депортированы и выдворены в страны исхода. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД 5 октября.

Сотрудники полиции организовали процедуры депортации и выдворения за пределы России 9 уроженцев стран ближнего зарубежья, которые находились в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по Рязанской области.

По данным ведомства, два человека недавно освободились из исправительных колоний, где отбывали наказания за мошенничество и умышленное причинение вреда здоровью, и подлежали депортации.

Семь мигрантов подверглись административному выдворению. Ранее сотрудники полиции установили, что уроженцы стран Средней Азии нарушили правила въезда или пребывания в России.

Отмечается, что в сопровождении полицейских и судебных приставов иностранцы выехали в международный аэропорт «Домодедово» для отправки за свой счет в страны исхода.

Как пишет пресс-служба регионального УМВД, въезд в Россию этим иностранцам закрыт на срок до 10 лет.