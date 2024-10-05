FT: Зеленский прятался в бункерах от российской армии после начала СВО

Отмечается, что Зеленский опасался покушения.

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в начале СВО прятался в бункере. Об этом он заявил в интервью газеты Financial Times, пишет «МК».

Отмечается, что Зеленский опасался покушения. При этом Столтенберг, который тогда возглавлял Североатлантический альянс, не мог поговорить с президентом Украины в течение двух дней.

Экс-глава НАТО также рассказал журналистам, что когда ему все же удалось выйти на связь с Зеленским, то разговор оказался «довольно сложным».

Как сказал Столтенберг, президент требовал ввести над Украиной бесполетную зону. Экс-глава НАТО признался, что сделать этого он не мог.