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Дым от рязанских пожаров добрался до Владимирской области
Владимир, а также районы южнее областной столицы затянуло смогом — на улицах ощутимо пахло гарью. Однако на территории региона крупных пожаров не было.

Дым от рязанских пожаров добрался до Владимирской области. Об этом сообщила «Зебра ТВ».

Отмечается, что утром 4 октября город Владимир, а также районы южнее областной столицы «затянуло» смогом — на улицах ощутимо пахло гарью. Однако, по данным издания, на территории региона крупных пожаров не было.

В управлении МЧС по Владимирской области полагают, что дым принесло южным ветром из Рязанской области.

«У соседей только в Спасском районе локализован природный пожар на площади в 361 гектар — „Роскосмос“ опубликовал спутниковый снимок», — говорится в посте.

Напомним, в Спасском районе 29 сентября ввели режим ЧС. В четверг, 3 октября, стало известно, что там локализовали лесные и ландшафтные пожары.

Позже лесные пожары в Рязанской области сняли со спутника.