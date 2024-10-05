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Для жителей Рязанской области снова выпустили метеопредупреждение
До конца суток 5 октября с сохранением ночью и утром 6 октября на территории Рязанской области местами сохранится туман с видимостью 200-700 м.

Для жителей Рязанской области снова выпустили метеопредупреждение. Соответствующую информацию разместила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По данным ведомства, до конца суток 5 октября с сохранением ночью и утром 6 октября на территории Рязанской области местами сохранится туман с видимостью 200-700 м.