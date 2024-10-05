Бранов на форуме TechnoBuild в Екатеринбурге обсудил перспективы ИЖС

Вице-губернатор Артем Бранов посетил Международный строительный форум TechnoBuild 2024 в Екатеринбурге и поучаствовал в обсуждении перспектив развития индивидуального жилищного строительства.

Вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов посетил Международный строительный форум TechnoBuild 2024 в Екатеринбурге и поучаствовал в обсуждении перспектив развития индивидуального жилищного строительства. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

По словам Бранова, в Рязанской области в 2023 году больше половины введенного жилья — объекты ИЖС. Отмечается, что большую поддержку развитию отрасли оказала федеральная программа «Стимул». В рамках нее построены инженерные сети и автомобильные дороги в нескольких поселках.

«Потенциал направления высокий, ждем продолжения развития в рамках нового национального проекта „Инфраструктура для жизни“», — отметил вице-губернатор.

В регионе, по его словам, также выработаны меры поддержки ИЖС.

«С одной стороны, предоставляются субсидии муниципалитетам на строительство инженерных коммуникаций и дорог в поселках малоэтажного жилищного строительства.

С другой стороны, предоставляются социальные выплаты ряду категорий граждан на строительство индивидуального жилого дома в этих поселках, в том числе на участке, находящемся в собственности или аренде. С помощью этих мер поддержки построено более 100 домов», — уточнил Бранов.

Он добавил, что в Рязанской области перевод земли под ИЖС осуществляется только в рамках проектов комплексного развития территорий, где сразу продумывается строительство дорог и инженерных сетей.

По словам Бранова, на форуме определили ряд инициатив, которые «позволят сделать рынок ИЖС еще более системным».

Фото: страница Артема Бранова во «ВКонтакте»