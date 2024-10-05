21-летний рязанец пытался убить своих родителей

По данным следствия, молодой человек в ходе конфликта напал на своих родителей и нанес им несколько ножевых ударов в область головы, шеи, и туловища. Несмотря на полученные ранения, потерпевшие смогли выбить из рук сына нож и удерживали мужчину до приезда сотрудников правоохранительных органов.

21-летний рязанец пытался убить своих родителей. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР 5 октября.

По данным следствия, молодой человек во время ссоры напал на родителей и нанес им несколько ножевых ударов в область головы, шеи и туловища. Несмотря на полученные ранения, потерпевшие смогли выбить из рук сына нож и удерживали молодого человека до приезда сотрудников правоохранительных органов.

Железнодорожным МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух человек. Подозреваемый задержан и на основании ходатайства следователя заключен под стражу.

Отмечается, что по уголовному делу назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.