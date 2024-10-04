ВС РФ отразили пять попыток ВСУ прорваться через границу в Курской области

ВСУ пытались прорваться через границу России в направлении населенного пункта Новый Путь.

ВС РФ отразили пять попыток ВСУ прорваться через границу в Курской области. Об этом 4 октября сообщили в Telegram-канале Минобороны.

Отмечается, что ВСУ пытались прорваться через границу России в направлении населенного пункта Новый Путь.

Потери Украины составили более 30 человек личного состава убитыми и ранеными. Кроме того, уничтожены боевая бронемашина и два автомобиля.