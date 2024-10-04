В здании на территории речного порта в Рязани произошел пожар

В пресс-службе регионального ГУ МЧС рассказали, что вызов о пожаре в заброшенном здании поступил в 17:20. Локализовали пожар в 17:30 на площади примерно 40 квадратных метров.

В здании на улице Лесопарковой в Рязани произошел пожар. Об этом сообщили в соцсетях.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС рассказали, что вызов о пожаре в заброшенном здании поступил в пятницу, 4 октября, в 17:20. Локализовали возгорание в 17:30 на площади примерно 40 квадратных метров.

Отмечается, что на месте работают три единицы техники и 11 человек личного состава.