В Рязанскую область придут дожди

Осадки придут в регион в пятницу, 4 октября. В выходные в Рязанской области также ожидается пасмурная погода. В воскресенье синоптики прогнозируют увеличение количества осадков.

В Рязанскую область придут дожди. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

Осадки придут в регион в пятницу, 4 октября. В выходные в Рязанской области также ожидается пасмурная погода. В воскресенье синоптики прогнозируют увеличение количества осадков.

На следующей неделе осадков будет меньше. Днем температура воздуха будет достигать до +20 градусов, ночью будет опускаться до +5 градусов.