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В Рязанской области продавец сетевого магазина украла из кассы более 200 тысяч
Установлено, что подсудимая работала продавцом в сетевом магазине. Отмечается, что в период с июля по ноябрь 2023 года она похитила из кассы вверенные ей денежные средства, на общую сумму более 200 тыс. рублей.

В Спасском районе продавец сетевого магазина украла из кассы более 200 тысяч рублей. Об этом 4 октября сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Надзорным органом установлено, что подсудимая работала продавцом в сетевом магазине. Отмечается, что в период с июля по ноябрь 2023 года она похитила из кассы вверенные ей денежные средства на общую сумму более 200 тысяч рублей.

Спасский районный суд вынес приговор в отношении 43-летней жительницы областного центра. Она признана виновной по части 2 статьи 160 УК РФ (присвоение вверенных денежных средств с причинением значительного ущерба гражданину). Суд, согласившись с позицией гособвинителя с учетом частичного возмещения вреда, назначил женщине штраф в размере 30 тысяч рублей.