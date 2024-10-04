В Рязанской области ФАС России выявила картель транспортировщиков мусора

Ряд компаний и индивидуальных предпринимателей подозреваются в сговоре при участии в торгах, проводимых региональным оператором по обращению с ТКО

В Рязанской области ФАС России выявила картель транспортировщиков мусора на сумму 7,8 млрд рублей. Об этом в пятницу, 4 октября, сообщил портал «Вид сбоку» со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу.

«Компании ООО «Спецавтобаза по уборке города», ООО «КСК «Дягилево», ООО «Полигон», ООО «Спецмаш», ООО «Альфа», ООО «Спецпромсервис», ООО «Метком», ООО «Веста» и ряд индивидуальных предпринимателей подозреваются в сговоре при участии в торгах, проводимых региональным оператором по обращению с ТКО», — сообщает ФАС.

По данным портала, минимум половина из указанных фирм связаны с Олегом Шишовым — владельцем регоператора по вывозу мусора ООО «Эко-Пронск» и депутатом гордумы.

В отношении участников торгов ФАС возбудила дело о нарушении федерального закона о защите конкуренции. В случае установления вины им грозят оборотные штрафы, отмечает ведомство.