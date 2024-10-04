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В Рязани задержали мужчину, укравшего деньги с карты студентки
Возбуждено уголовное дело.

В Рязани задержали мужчину, укравшего деньги с карты студентки. Об этом сообщает пресс-служба рязанской полиции.

В полицию обратилась 20-летняя рязанка и рассказала, что накануне потеряла банковскую карту, а теперь получает сообщения об оплате покупок с ее счета. С карты похитили более 5 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска получили описание внешности мужчины, который расплачивался картой студентки. Полицейские узнали по описанию 59-летнего жителя области и дали на него ориентировку.

Вскоре сотрудники ППСП заметили мужчину на улице Рязани. Его задержали. Возбуждено уголовное дело.