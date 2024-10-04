В Рязани поймали курьера мошенников, похитившего у женщины 3,5 миллиона

В полицию обратилась 64-летняя рязанка и рассказала, что ей позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и заявил, что ее счет пытаются обнулить преступники. Звонивший разузнал, в каких банках хранятся сбережения женщины. Испугавшись, она рассказала о вкладах на общую сумму 3,5 миллиона рублей.

Оперативники уголовного розыска задержали рецидивиста, подозреваемого в пособничестве дистанционным мошенникам. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД 4 октября в своем Telegram-канале.

В полицию обратилась 64-летняя рязанка и рассказала, что ей позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и заявил, что ее счет пытаются обнулить преступники. Звонивший разузнал, в каких банках хранятся сбережения женщины. Испугавшись, она рассказала о вкладах на общую сумму 3,5 миллиона рублей.

Отмечается, что затем рязанке позвонил мужчина, который представился правоохранителем. Он сказал, что звонивший недавно — мошенник, работающий в банке. Неизвестный попросил женщину помочь найти злоумышленника.

«Для этого надо обналичить денежные средства и передать их курьеру, который внесет наличность на безопасный счет. Выполнение этой операции спасет деньги и „засветит“ мошенника», — добавил он.

По данным регионального УМВД, женщина выполнила инструкции и отдала незнакомцу на улице Рязани 3,5 миллиона рублей, но «безопасный счет» оказался пуст.

Полицейские выехали на адрес, опросили заявительницу и зафиксировали описание внешности курьера. Они опросили местных жителей и нашли свидетелей, указавших на автомобиль, на котором передвигался курьер.

Вскоре оперативники выяснили, что к хищению причастен 30-летний житель Московской области. Ранее его судили за грабежи и преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. В наказание за преступления он провел в местах лишения свободы семь лет. Полицейские разыскали и задержали злоумышленника.

По предварительной информации ведомства, 30-летний житель столицы для получения денег на покупку синтетических наркотиков с помощью сети интернет устроился на работу в зарубежный колл-центр. По заданию кураторов он выехал в Рязань и забрал пакет с деньгами у женщины. Оставив себе оговоренную часть похищенного, злоумышленник перевел деньги на указанный мошенниками счет.

Следователь отдела МВД России по Железнодорожному району возбудил уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ, по которой грозит до 10 лет лишения свободы. Отмечается, что расследование уголовного дела продолжается.