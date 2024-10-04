В Рязани остановку «Художественный музей» вернули на прежнее место

Такое решение власти приняли в связи с окончанием работ по ремонту фасада здания дома № 1/54 на улице Полонского.

В Рязани остановку «Художественный музей» вернули на прежнее место. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Такое решение власти приняли в связи с окончанием работ по ремонту фасада здания дома № 1/54 на улице Полонского. Теперь остановка «Художественный музей» возвращается к зданию № 56 на улице Свободы.

Жителей города просят принять эту информацию к сведению.