В Рязани начали убирать лишние кабели сетей связи

Демонтаж проводов стартовал на улицах Свободы, Соборной, Дзержинского и Кольцова. В следующем году работы продолжатся на Первомайском проспекте, улицах Ленина и Циолковского.

В Рязани начали убирать лишние кабели сетей связи. Об этом сообщил губернатор Павел Малков в своем Telegram-канале.

«Не раз говорил, что многочисленные провода и скрутки на столбах портят облик города. При этом некоторые из них заброшены и не работают. Быстро этот вопрос решить нельзя. В Рязани практически нет кабельной канализации, подземные отводы до зданий нужно согласовывать с различными службами и собственниками зданий», — написал глава региона.

Он добавил, что к работам подключились горадминистрация и операторы связи.

Демонтаж проводов начался на улицах Свободы, Соборной, Дзержинского и Кольцова. В следующем году работы продолжатся на Первомайском проспекте, улицах Ленина и Циолковского.

Фото: Telegram-канал Павла Малкова