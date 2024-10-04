В Рязани бригада скорой спасла ребенка с сильным отравлением

Родители мальчика отдыхали с ним в Коломне. Во время отдыха ребенок поел в кафе и уже в Рязани ему стало плохо. У мальчика началась и не прекращалась рвота. Его родители вызвали скорую помощь.

В Рязани бригада скорой спасла ребенка с сильным отравлением. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Отмечается, что родители мальчика отдыхали с ним в Коломне. Во время отдыха ребенок поел в кафе и уже в Рязани ему стало плохо. У мальчика началась и не прекращалась рвота. Его родители вызвали скорую помощь.

«Медики настояли на госпитализации. Водитель очень быстро привез нас в стационар. Сейчас сынишка поправляется. За это от всего сердца благодарим бригаду скорой № 43. Спасибо от меня и от моей мамы за ваше доброе отношение, за глубокие знания, за поддержку в трудную минуту», — отметила мать мальчика.