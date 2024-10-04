В Новомичуринске мужчина ударил ножом своего знакомого
Конфликт произошел во дворе одного из многоквартирных домов.
В Новомичуринске мужчина ударил ножом своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба региональной Росгвардии.
Конфликт произошел во дворе одного из многоквартирных домов. В результате завязавшейся потасовки один из мужчин достал нож и ударил им своего оппонента в живот.
Росгвардейцы задержали подозреваемого. Им оказался местный житель 2005 года рождения. В дальнейшем его передали сотрудникам полиции.
Пострадавшего госпитализировали.