В Новомичуринске мужчина ударил ножом своего знакомого

Конфликт произошел во дворе одного из многоквартирных домов.

В Новомичуринске мужчина ударил ножом своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба региональной Росгвардии.

Конфликт произошел во дворе одного из многоквартирных домов. В результате завязавшейся потасовки один из мужчин достал нож и ударил им своего оппонента в живот.

Росгвардейцы задержали подозреваемого. Им оказался местный житель 2005 года рождения. В дальнейшем его передали сотрудникам полиции.

Пострадавшего госпитализировали.