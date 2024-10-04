В Москве госпитализировали советскую актрису Инну Выходцеву

Выходцева снялась в больше чем 30 картинах. Среди них: «Балтийская слава», «Лавина с гор», «Юность наших отцов», а также эпизодические роли в фильмах «Москва слезам не верит» и «Служебный роман».