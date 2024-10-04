В МЧС рассказали о пожаре в здании бывшей бани в Касимове

Сообщение о загорании здания бывшей бани в поселке Фабрика поступило в пятницу, 4 октября, в 14:24. Открытое горение ликвидировали в 15:50. Пострадавших нет.

В региональном ГУ МЧС рассказали о пожаре в здании бывшей бани в Касимове. Соответствующую информацию предоставила пресс-служба ведомства.

Сообщение о загорании здания бывшей бани в поселке Фабрика поступило в пятницу, 4 октября, в 14:24. Открытое горение ликвидировали в 15:50. Отмечается, что пострадавших нет.

На месте работали шесть единиц техники и 21 человек личного состава.

Ранее появилось видео с места происшествия.