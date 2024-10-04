В Касимове подростка осудили за мошенничество
Подросток успел заработать 600 тысяч рублей.
В Касимове подростка осудили за мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.
По данным следствия, в феврале 2024 года несовершеннолетний, действуя с группой неизвестных, обманывал жителей Касимова. Он сообщал им, что их родственниками или друзьями совершены ДТП и получал деньги якобы за оказание помощи.
По этой схеме подросток успел заработать 600 тысяч рублей.
Приговором суда виновному назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.