В Касимове подростка осудили за мошенничество

Подросток успел заработать 600 тысяч рублей.

В Касимове подростка осудили за мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

По данным следствия, в феврале 2024 года несовершеннолетний, действуя с группой неизвестных, обманывал жителей Касимова. Он сообщал им, что их родственниками или друзьями совершены ДТП и получал деньги якобы за оказание помощи.

По этой схеме подросток успел заработать 600 тысяч рублей.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.