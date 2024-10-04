Telegram назвал причину сбоев в работе мессенджера
Нарушения связаны с эскалацией на Ближнем Востоке.
Telegram назвал причину сбоев в работе мессенджера. Об этом в пятницу, 4 октября, пишет Ura.Ru со ссылкой на заявление компании.
Отмечается, что нарушения связаны с эскалацией на Ближнем Востоке.
«В последние несколько дней некоторые пользователи могли столкнуться с временными проблемами подключения и трудностями доступа к медиа», — говорится в заявлении Telegram.
Сейчас все проблемы полностью устранены, добавили в компании.
Напомним, ранее в мессенджере Telegram снова произошел сбой.