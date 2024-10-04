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Студенты Рязанского радиоуниверситета изучили инструменты бережливого производства на «Фабрике процессов»
Тренинг еженедельно проводится на базе регионального Агентства развития бизнеса в рамках нацпроекта «Производительность труда».

Студенты Рязанского радиоуниверситета изучили инструменты бережливого производства на «Фабрике процессов». Об этом сообщает пресс-служба АРБ.

Студенты Рязанского государственного радиотехнического университета имени Уткина изучили основы бережливого производства на «Фабрике процессов». Тренинг еженедельно проводится на базе регионального Агентства развития бизнеса в рамках нацпроекта «Производительность труда». Обучение ведут сотрудники Регионального центра компетенций АРБ.

Как отметили эксперты РЦК, в «Фабрике» могут принять участие не только предприятия-участники нацпроекта, но и образовательные учреждения. Это полностью интерактивный тренинг, в котором нет скучной теории и длинных презентаций, а есть много практики. Для студентов это отличная возможность прокачать организаторские способности, научиться принимать сложные и нестандартные решения, позволяющие облегчить труд рабочих и сократить время производства изделия, а также привить «бережливое» мышление, которое пригодится не только в будущей работе, но и в обычной жизни.

Напомним, первый тренинг «Фабрика процессов» в Рязанской области тренеры РЦК провели в марте 2020 года. За это время принципам бережливого производства обучились свыше 2500 сотрудников предприятий. Как ранее отметили представители Федерального центра компетенций, рязанская «Фабрика процессов» ― одна из самых оснащенных в стране.